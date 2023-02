Pnrr: Zangrillo, stiamo mappando aree critiche per supportare chi è in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo mappando le aree più critiche per il Pnrr per supportare chi è più in difficoltà". Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "C'è un problema di supporto agli enti territoriali sul Pnrr, un problema di competenze per realizzare i progetti. Lavoriamo a questo con grande intensità - ha spiegato -. Possiamo assumere solo a tempo determinato, abbiamo assunto 1.000 tecnici". Oggi il ministro Fitto con il presidente Meloni saranno al Consiglio europeo, "cerchiamo ulteriore risorse per dare spinta e dotare gli enti che sono coinvolti nel piano del Pnrr", ha aggiunto Zangrillo.(Rin)