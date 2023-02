Turismo: la Fondazione Ravello a Exempla, il gran tour del saper fare campano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno i Beni culturali, i borghi, i cammini, il cinema e lo spettacolo le eccellenze protagoniste dei prossimi appuntamenti dedicati alla promozione della destinazione Campania Divina alla Stazione Centrale di Milano. Tra il 9 e il 10 febbraio saranno tre le sessioni che approfondiranno questi temi. Nella sessione pomeridiana di venerdì 10, dal titolo "Cinema, Spettacolo, Editoria", interverrà il Direttore generale della Fondazione Ravello, Maurizio Pietrantonio. A moderare Titta Fiore (Fondazione Film Commission Regione Campania); gli interventi saranno di Ruggero Cappuccio (Fondazione Campania dei Festival), Claudio Gubitosi (Giffoni Film Festival), Francesco Nardella (Rai Fiction), Maurizio Gemma (Fondazione Film Commission Regione Campania), Diego Guida (Aie Piccoli Editori), Marisa Laurito (artista), Stefano Veneruso (regista), Mario Martone (regista), Enzo De Caro (attore) con in collegamento gli attori Alessandro Siani e Massimiliano Gallo. La due giorni promozionale rientra nel progetto "Exempla. Il Grand Tour del saper fare campano" dell'assessorato al Turismo della Regione Campania, che prevede una mostra che espone natività di pregio, magnifiche opere orafe, porcellane e ceramiche artistiche, tessuti, abiti ed accessori di alta sartoria da collezione, opere d'arte contemporanea, inaugurata alla fine dell'anno scorso e visitabile gratuitamente fino al prossimo 15 febbraio nella sala F7 della Stazione centrale di Milano. Le attività fanno parte del progetto "Azioni diffuse per la competitività regionale sul mercato turistico nazionale ed internazionale", realizzato attraverso la Direzione Generale Turismo e Cultura, in collaborazione con l'Agenzia Regionale Campania Turismo e cofinanziato con risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo. (Ren)