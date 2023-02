Campania: Nappi (Lega), fuga inarrestabile verso altre regioni. De Luca inchiodato dai fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E mentre si dà la colpa al destino cinico e baro e ci si lamenta del Governo centrale, i fatti dicono che la Campania, ultima in tutte le classifiche di vivibilità, di servizi ai cittadini e di opportunità di formazione professionale e lavoro, si sta anche letteralmente spopolando. Su questo versante i numeri della nostra regione sono i peggiori del Mezzogiorno, pur a sua volta vittima di una nuova stagione migratoria. Tutto ciò non può essere certo colpa di interventi normativi che oggi non esistono ancora, a partire dall'autonomia differenziata contro la quale per comodità e limitandosi ai soliti slogan, la sinistra si scaglia. Le cause di questa drammatica situazione vanno piuttosto ricercate in quello che qui non si è fatto, a cominciare dagli ultimi 8 anni, scanditi soltanto da chiacchiere, scandali, litigi e mai da fatti concreti e politiche adeguate, gli elementi necessari per dare ai campani e ancor di più ai giovani, una ragione per restare nella nostra terra. Caro De Luca, i fatti ti inchiodano. I campani ti condannano. Il tuo tempo è scaduto. Invece di affannarti in artifici legali e disegni di legge per poterti candidare ancora, pensa a fare il tuo dovere nel tempo che ti rimane. Infine, ti sfidiamo a confutare e a dichiarare falsi anche questi ultimi dati Istat sulla fuga dalla Campania, non ce ne stupiremmo dopo quello che è capitato con i numeri che gridano il tuo totale fallimento anche sul fronte Covid". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)