Napoli: riaperta da oggi l’area giochi del Parco Mascagni al Vomero - foto

- Riaperta da oggi l'area giochi del Parco Mascagni al Vomero. In attesa della riqualificazione del Parco, il campo di basket è stato messo in sicurezza e sono stati installati nuovi giochi per bambini tra cui un'altalena per disabili. "È una giornata che accolgo con piacere – ha osservato l'assessore al Verde del comune di Napoli Vincenzo Santagada - risultato di una forte sinergia tra comune e municipalità. Ad esso si aggiunge la delibera che ho appena firmato, e che sarà approvata in Giunta nella prossima settimana, relativa alla riqualificazione del Parco Mascagni, e mi auguro che quanto prima daremo inizio ai lavori". "Grazie ad un intervento importante effettuato da due imprenditori privati, abbiamo inserito nuovi giochi al posto di quelli danneggiati nel Parco e finalmente oggi li restituiamo ai bambini del territorio – ha aggiunto la presidente della Municipalità 5 Clementina Cozzolino - Si tratta di un esperimento di collaborazione privato pubblico ed è l'inizio di un percorso che porterà in breve tempo alla riqualificazione complessiva dell'intera area". Fondamentale la generosità di due imprenditori, della ditta Bruognolo e della Siip srl, che con il loro contributo hanno reso possibile la riapertura. (Ren)