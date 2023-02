Cultura: domani a Napoli presentazione della nuova serie della "Rivista di Studi Crociani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 9 febbraio alle ore 15.30 presso la sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli si presenta la nuova serie della "Rivista di Studi Crociani", pubblicata da Le Lettere di Firenze. Ne parleranno Annamaria Anselmo, Massimiliano Biscuso, Giuseppe Gembillo, Lea Reverberi, Renata Viti Cavaliere, Giuseppe Cacciatore, Giuseppe Giordano, Marcello Musté, Claudio Tuozzolo. Il direttore editoriale è Luigi Vicinanza. "La Rivista di Studi Crociani, fondata nel 1964 da Alfredo Parente, ha rappresentato un importante luogo di confronto per gli studiosi del pensiero di Benedetto Croce e si ripropone oggi come luogo ideale di incontro nel quale il dibattito teorico si possa sviluppare liberamente in un tempo in cui ai grandi progressi della tecnologia fa riscontro una crisi profonda del pensiero e un malessere diffuso pervade l'uomo contemporaneo, incapace di leggere ed interpretare una realtà sempre più disumanizzata e di agire efficacemente in essa", così si legge in una nota. Nel comitato scientifico figurano i nomi di prestigiosi studiosi italiani e stranieri. Fra questi: Edgar Morin (Francia), Fritjof Capra (Stati Uniti), Riccardo Antonio Camargo (Brasile), Jamos Kelemen (Ungheria), Matthias Kaufmann (Germania). (ren)