Napoli: mercoledì 15 febbraio presentazione di "Fare la differenza nella leadership femminile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I modelli di leadership femminile sono pochi e quelli immaginari sono appesantiti dai cliché. Questo rende difficile per le donne imparare a essere leader e, prima ancora, a sognare di diventarlo. Della leadership delle donne c'è un bisogno enorme, a tutti i livelli, e non solo nel nome dell'equità. Le sfide del presente e del futuro richiedono un nuovo paradigma di leadership che non può escludere quella femminile", ha affermato Raffaella Ruocco presidente Commissione Dirigenti Cooperatrici di Confcooperative Campania. "Le misure previste dalla strategia nazionale per promuovere le pari opportunità e la parità di genere dovranno essere attuate a tutti i livelli amministrativi, per questo Confcooperative Campania e Cisl Napoli si impegneranno anche per sollecitare la nascita di un Tavolo regionale, che sia cabina di regia e sviluppi un sistema di azioni politiche integrate, nell'ambito delle quali adottare iniziative concrete, definite e misurabili" ha sostenuto Melicia Comberiati, segretaria della Cisl Napoli. (ren)