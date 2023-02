Napoli: emergenza freddo, da giovedì aperta la stazione Museo per i senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giovedì 9, e per i successivi 15 giorni, rimarrà aperta la stazione Museo della Linea 1 della Metropolitana. La decisione, visto il protrarsi del forte freddo ed il continuo acuirsi delle temperature, è stata assunta alla luce delle resistenze da parte di alcuni senza dimora a trovare riparo presso le strutture di emergenza già individuate dall'Amministrazione. L' Anm, pur non potendo anticipare l'orario, si è adoperata per garantire l'apertura notturna della stazione e consentire a chi vive in strada di trovare ricovero in caso di bisogno. Così si legge in una nota del Comune di Napoli.(ren)