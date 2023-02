Napoli: Manfredi riceve a Palazzo San Giacomo delegazione del Comune di Pistoia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricevuto a Palazzo San Giacomo una delegazione del Comune di Pistoia composta dal sindaco Alessandro Tomasi e dagli assessori al Turismo e alla Cultura. La delegazione ha effettuato un sopralluogo nella Basilica di San Giacomo agli Spagnoli per progettare l'installazione di una mostra incentrata sulla figura di San Giacomo - le cui reliquie sono conservate a Pistoia - da tenersi in primavera. Sono state poste le basi per stilare un protocollo di collaborazione culturale tra il Comune di Napoli e il Comune di Pistoia anche in collaborazione con la Confraternita di San Giacomo degli Spagnoli. Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia, ha ringraziato il Sindaco Manfredi ed i Governatori della Compagnia di San Giacomo "per l'accoglienza e lo spirito di amicizia che ha caratterizzato l'incontro di oggi, grazie al quale sono stati inquadrati i numerosi collegamenti culturali e di natura imprenditoriale che sono un viatico ideale per una futura condivisione nel segno dell'amicizia fra le nostre rispettive comunità". La delegazione Toscana guidata dal primo cittadino, era composta dagli Assessori Benedetta Menichelli (Cultura), Alessandro Sabella (Turismo), Canonico Luca Carlesi (Preposto della Cattedrale), Niccolò Begliomini (Tesi Group) ed i consiglieri Ettore Saracca e Iacopo Bojola: è stata ipotizzata la possibilità di realizzare una serie di eventi che si svolgeranno sin dalla prossima primavera.(ren)