Imprese: Turi (commercialisti), ridurre il "digital divide" per rilanciare economia del Paese

- "La sfida dell'innovazione deve coinvolgere tutte le realtà imprenditoriali, dalle più grandi alle Pmi fino a quelle a conduzione familiare, per consentire al maggior numero possibile di aziende di poter continuare ad essere competitive sui mercati di riferimento e di ampliare i volumi di produzione. Diversi studi mettono, al contrario, in evidenza quanto il processo di innovazione sia appannaggio quasi esclusivo delle realtà aziendali più grandi e consolidate. Ai professionisti spetta il compito di colmare questo gap che rischia di rallentare la ripresa del tessuto economico riducendo al minimo il 'digital divide' che non riguarda solo il tessuto sociale ma anche quello imprenditoriale". Lo ha affermato Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, nel corso della presentazione del forum "Technology Trends e nuovi modelli di trasferimento dell'Innovazione nell'Ecosistema delle Pmi", promosso dall'Odcec Napoli, che si terrà giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 15 presso la sede dell'Ordine partenopeo. "Bisogna fare sistema con un obiettivo in comune: migliorare le potenzialità dell'economia digitale - ha sottolineato Giorgio Ventre Direttore Scientifico Apple Developer Academy -, attirare capitali ed investimenti, e porre le condizioni per uno sviluppo duraturo e prolungato. Sfida difficile senza dubbio alcuno, ma al contempo stimolante". (segue) (ren)