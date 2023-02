Scuola: Molinaro (M5s), su dimensionamento scolastico bisogna opporsi fermamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Scelta scellerata che penalizza tantissimo le aree interne. Il governo danneggia il diritto allo studio degli studenti italiani e in particolare del Sud, già sotto finanziato. La scuola è un presidio irrinunciabile". A dirlo è Iolanda Molinaro assessore al Comune di Vallo della Lucania (Salerno). "In merito al nuovo Piano Dimensionamento Scolastico - ha continuato Molinaro - approvato dal governo Meloni nella Legge di Bilancio 2023, la cifra attuale di studenti da assegnare a ciascun istituto, infatti, passerà da 600 a 900/1000. Ne deriva che verranno realizzati accorpamenti degli istituti, taglio del numero di scuole, dei dirigenti scolastici e dei Dsga già a partire dal prossimo anno. Il Governo anziché sostenere l'istruzione, programma tagli per 4 miliardi di euro. Per il nostro Paese le scuole spesso rappresentano veri e propri presidi sociali che danno speranza e prospettive di un futuro migliore a migliaia di ragazzi che vedono nell'istituzione scolastica innanzitutto un riscatto personale. La scuola necessita di risorse economiche e professionali, ma anche di equità, riducendo il divario rispetto a un Sud già sotto finanziato. In territori ad elevata percentuale di dispersione scolastica, sintomo di evidente disagio sociale, la scuola resta ancora l'unico resistente baluardo dello Stato. La scuola ha un valore fondamentale, che consiste nel trasformare le giovani menti dei ragazzi in 'menti pensanti'. Non possiamo prescindere dalla scuola per la costruzione di un futuro migliore".