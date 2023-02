Pesca: Costa (M5s), inserire quella dei datteri tra delitti disastro ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inserire la pesca dei datteri tra i delitti di disastro ambientale, sostenendo così il lavoro degli inquirenti e inasprendo le pene. Sarebbe un intervento normativo che disincentiverebbe questa pratica illegale e molto dannosa". Lo afferma il vicepresidente della Camera, onorevole Sergio Costa, del Movimento cinque stelle, primo firmatario di un’interpellanza diretta ai ministri dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, per la Protezione civile e le Politiche del mare, dell’Agricoltura e a quello della Giustizia. La pesca del dattero - si legge in una nota - è illegale in Italia e ha un potenziale distruttivo per l’ecosistema marino: questi molluschi raggiungono 5 centimetri di lunghezza dopo circa 20 anni, vengono estratti spaccando e sminuzzando la roccia con i picconi o addirittura martelli pneumatici. La roccia viene distrutta irreversibilmente. "In Campania - scrive Costa nell’interpellanza firmata anche da altri parlamentari del M5s - le indagini della Guardia costiera della Guardia di finanza, e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno consentito di accertare l’esistenza di una vera e propria organizzazione criminale operante dal 2016 e dedita in maniera professionale alla raccolta e messa in commercio dei datteri di mare. Il 29 ottobre 2022 le indagini hanno portato all’adozione di una sentenza che accerta e documenta il reato di disastro ambientale provocato da una alterazione permanente dell’ecosistema marino. Un reato aggravato dal fatto di essere stato prodotto all’interno dell’area marina protetta di punta Campanella, dei Faraglioni di Capri e della zona di tutela biologica del Banco di Santa Croce. Un danno economico che si aggira intorno ai 3 mila euro al metro quadrato. Se il governo accettasse la nostra richiesta - conclude Costa -, sarebbe un enorme disincentivo per questi bracconieri del mare". (Com)