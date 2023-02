Sanità: Schillaci, Cipess ha deliberato riparto Fondo sanitario da 125 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cipess “ha deliberato il riparto del Fondo sanitario nazionale del 2022 per complessivi 125 miliardi e 216 milioni di euro: un importante obiettivo che abbiamo raggiunto in tempi rapidi”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al termine della seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). “C’è un maggiore stanziamento - ha aggiunto - che è finalizzato per la copertura dei maggiori costi dovuti alla pandemia, per il completamento delle campagne vaccinali, per i farmaci innovativi, per l’energia” e per altre misure “come per il recupero delle liste d’attesa”. (Rin)