Napoli: domani a Palazzo Cavalcanti presentazione del Centro interdisciplinare opportunità espressive

- Domani, giovedì 9 febbraio, alle ore 12.00, a Palazzo Cavalcanti in via Toledo 348, il sindaco Gaetano Manfredi interverrà alla presentazione dell'accademia Cioe - Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive - nata da un'idea di Lello Arena e fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi. Interverranno: Lello Arena, direttore dell'Accademia Cioe, Enzo Decaro, collaboratore dell'Accademia Cioe, Sergio Locoratolo, coordinatore delle Politiche Culturali, Ferdinando Tozzi, consigliere delegato per l'industria musicale ed audiovisiva. (ren)