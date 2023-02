Covid: Muscarà (Gruppo misto), dei 164 milioni di euro stanziati per Regione Campania speso solo 20 per cento - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si parla di circa 164 milioni di euro, una cifra notevole che il decreto del governo aveva dato alla Regione Campania affinchè si affrontasse l'emergenza Covid, naturalmente non si parla solo di mascherine e vaccini ma si parla di tutte quelle strutture anche fisiche come il pronto soccorso, che servivano poi ad affrontare l'emergenza. Purtroppo dalla risposta che mi è stata data, perchè già avevo fatto un interrogazione, di questi 164 milioni di euro è stato speso appena il 20 per cento". Così, in esclusiva a Nova, Maria Muscarà (gruppo misto) sui chiarimenti sui fondi stanziati dal governo per la Regione Campania per gli interventi per il riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19. (ren)