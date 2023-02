Acqua: Cia Agricoltori Italiani Campania, progettazione acquedotto di Campolattaro è vittoria del mondo agricolo del Sannio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la Cia si tratta dell'avvio della realizzazione di una intuizione e di una proposta che rilanciammo nel 2017, ben prima del Piano di ripresa e resilienza – ha ricordato il presidente Fusco – con il convegno 'Cambiamenti climatici: Dall'emergenza alla prevenzione. Agevoliamo l'adattamento' tenutosi il 21 settembre di quell'anno alla Fiera di Morcone. Al Consorzio di bonifica Sannio Alifano toccherà progettare la rete di distribuzione a partire da tutti i centri che ricadono nelle aree irrigabili secondo lo studio condotto dal Centro ricerca per il supporto alla gestione del paesaggio e dell'agroalimentare dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, ben 26 comuni. Sei centri ricadono già nel perimetro del Consorzio di bonifica Sannio Alifano - sono Faicchio, Amorosi, Melizzano, Puglianello, Telese Terme e San Salvatore Telesino – a questi se ne aggiungo altri venti. L'acqua irrigua del bacino di Campolattaro raggiungerà anche Benevento, Apice, Arpaia, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Ceppaloni, Forchia, Fragneto Monforte, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pietrelcina, Pontelandolfo, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte e Sassinoro. La posizione di altri comuni sarà vagliata in itinere e proprio grazie al protocollo firmato oggi. Il progetto di massima del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la Diga di Campolattaro - che con i fondi della Regione Campania arriva ad un costo di 524 milioni di euro - prevede l'utilizzo delle acque dell'invaso per oltre il 60 per cento della portata massima, pari a 7.600 litri al secondo, ad uso irriguo, mediante un adduttore da 21,5 chilometri. Per l'uso idropotabile è previsto un potenziale di 3.000 litri al secondo, grazie alla costruzione di un altro adduttore di collegamento con l'acquedotto molisano del Biferno per uno sviluppo di 29 chilometri". (ren)