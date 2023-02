Napoli: restituita ai bambini l'area giochi del Parco Mascagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà riaperta domani, giovedì 9 febbraio, alle ore 15.30 l'area giochi del Parco Mascagni, al Vomero. In attesa dell'avvio dei lavori di riqualificazione ad opera del Comune di Napoli, si è provveduto a mettere in sicurezza l'intero parco, contestualmente erano stati portati via i giochi presenti perché non più sicuri per i bambini. "Grazie al lavoro sinergico dell'assessorato al Verde, della presidente della Municipalità 5 Clementina Cozzolino e della vicepresidente Fabiana Felicità, sarà restituita l'area giochi ai più piccoli. Fondamentale la generosità di due imprenditori - il dottor Sandro Bruognolo con la ditta Bruognolo e l'ingegner Enrico Franco con la Siip srl - che con il loro contributo hanno dato nuovi giochi, tra cui un'altalena per disabili e alla messa in sicurezza del campo di basket". Così si legge in una nota del Comune di Napoli. All'apertura dell'area giochi interverranno per il Comune di Napoli l'assessore al Verde, Vincenzo Santagada, e l'assessore alle Politiche Sociali, Luca Trapanese. (ren)