Napoli: i Carabinieri dell'arte salvano la più antica stazione ferroviaria italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Napoli, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, gruppo intersezionale per la tutela penale dei beni culturali, hanno posto in esecuzione il decreto di sequestro preventivo dell’antica stazione ferroviaria di Napoli denominata Bayard, luogo di partenza della prima ferrovia d’Italia, la Napoli - Portici inaugurata nel 1834. Lo rende noto il ministero della Cultura. Il sequestro - disposto dal Giudice per le indagini preliminari che ha condiviso la prospettazione del pubblico ministero in ordine alla sussistenza dei reati di invasione di terreni ed edifici (articolo 633 Codice penale) omissione di lavori in edifici che minacciano rovina (articolo 677 Codice penale) distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento ed uso illecito dei beni culturali (517 duodedecies Codice penale), 733 Codice penale (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale ) - ha come motivazione lo stato di degrado e protratto abbandono del predetto bene culturale di interesse storico - architettonico che peraltro è risultato in parte oggetto di condotte di occupazione abusiva ad opera di terzi ed in parte a rischio di crollo per l’ omissione anche di interventi manutentivi di sicurezza per l’incolumità pubblica. Va nell’occasione ricordato che la tutela penale dei beni culturali ha costituito da diversi anni materia per la quale la Procura di Napoli, negli assetti organizzativi che si è data nel tempo, ha riservato una trattazione specializzata, da ultimo istituendo un autonomo gruppo intersezionale competente per tutti i procedimenti aventi ad oggetto le condotte integrative delle fattispecie di reato riguardanti la materia e previste da diverse disposizioni di legge. (segue) (Com)