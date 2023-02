Napoli: mercoledì 15 febbraio presentazione di "Fare la differenza nella leadership femminile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 15 febbraio, a partire dalle ore 10.30 alle ore 13.00, si terrà a Napoli, presso la Sala Vasari del Complesso Monumentale Sant'Anna dei Lombardi, in piazza Monteoliveto, la presentazione pubblica di "Fare la differenza nella leadership femminile, percorsi di empowerment, formazione e consapevolezza", a cura della Commissione Dirigenti Cooperatrici Confcooperative Campania e il Coordinamento CISL Donne. L'evento dà il via ad una serie di appuntamenti in formazione a distanza a cui hanno aderito circa settanta donne, sia dal mondo della cooperazione che da quello del sindacato. Il programma formativo nasce con l'obiettivo di favorire la crescita personale delle donne, lo sviluppo di nuove consapevolezze e le conoscenze necessarie per vivere al meglio il proprio impegno nelle istituzioni, nel mondo della rappresentanza e della vita civile. In veste di relatrici e formatrici ci saranno professioniste che da tempo vivono il mondo della politica, dell'imprenditoria e della rappresentanza. Lungo tutto l'arco della formazione si svilupperanno i temi della strategia nazionale per promuovere le pari opportunità e la parità di genere: lavoro, reddito, competenze, tempo, potere. Strategia che rappresenta un unicum e che in cinque anni intende produrre cambiamenti duraturi nella concezione delle pari opportunità. (segue) (ren)