Imprese: Turi (commercialisti), ridurre il "digital divide" per rilanciare economia del Paese (2)

- "Fare dell'innovazione tecnologica la chiave dello sviluppo futuro del tessuto imprenditoriale è la mission del futuro. Una risorsa intangibile ma più forte di qualsiasi altro fattore produttivo, un'energia invisibile che potrà finalmente spingere la nostra regione a riprendersi il ruolo di capitale del mediterraneo che le spetta per storia, tradizione e prestigio". Per i Consiglieri dell'Odcec di Napoli con delega alle Attività Produttive, Ricerca e Innovazione Gianluca Battaglia e Maria Cristina Gagliardi: "l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Napoli è in prima fila per intercettare tutte le reali potenzialità di sviluppo del territorio e l'evento del 16 febbraio ne è una chiara dimostrazione. Lo sviluppo passa attraverso la professionalità e la competenza dei dottori commercialisti che sono gli unici interlocutori affidabili per coniugare le esigenze delle imprese a quelle delle istituzioni". Il Presidente della Commissione Attività Produttive, Ricerca e Innovazione Fabrizio Monticelli, sottolinea come "una grande città come Napoli che ha nell'innovazione la sua vocazione naturale non possa che profondere tutti i propri sforzi per trarre dalla innovazione la spinta verso un rilancio più generale dell'economia cittadina". Per Edoardo Imperiale, Amministratore delegato Campania Dih "Il lavoro comune con 'L'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli' ha l'obiettivo di promuovere la digitalizzazione, l'innovazione e lo sviluppo di nuove competenze per il trasferimento dell'innovazione nell'ecosistema delle Pmi. L'Istat racconta che il Sud, rispetto al resto del Paese, è indietro ma il tessuto produttivo è dinamico e qui abbiamo i maggiori margini di crescita. Serve allora accelerare. Siamo in campo per fornire ai professionisti interessati strumenti e know how idonei a incrementare la conoscenza delle opportunità derivanti dal processo di digitalizzazione e transizione tecnologica". (segue) (ren)