Imprese: Turi (commercialisti), ridurre il "digital divide" per rilanciare economia del Paese (3)

- Giovanni Lombardi, presidente del gruppo Tecno ha affermato che "Esiste una stretta correlazione tra le imprese più innovative e quelle che affrontano la sfida Esg: da tener presente che il periodo del " greenwashing" è finito, e che la sfida per le aziende è pluriennale, continuativa e "educativa", ossia come detto impatta tutte le funzioni aziendali e tutti, ma proprio tutti, i dipendenti". Il professore Luigi Nicolais, Coordinatore Cts della commissione Sviluppo Attività Produttive ricerca ed innovazione, ha sottolineato come "Il nostro grande patrimonio immateriale in ambito di ricerca e innovazione è destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale, attraverso un contributo lucido e razionale alla transizione di una società basata sulla conoscenza. Tenendo conto che l'innovazione e la tecnologia sono generalmente il prodotto di attività di ricerca svolte negli Atenei e negli Enti di Ricerca, appare di solare evidenza la necessità di incrementare una cooperazione fra i diversi attori territoriali del sistema, attraverso l'engagement delle piccole e medie imprese (Pmi) in ottica di open innovation". (ren)