Spettacoli: martedì 14 febbraio proiezione di "Buon compleanno Massino" per i 70 anni di Troisi

20 luglio 2021

- In occasione dei 70 anni dalla nascita di Massimo Troisi l’Amministrazione Comunale e la Città Metropolitana promuovono una speciale proiezione in anteprima del documentario “Buon Compleanno Massimo” per la regia di Marco Spagnoli, prodotto da Samarcanda Film, in collaborazione con Rai Documentari. La serata è in programma martedì 14 febbraio, alle ore 20,00, presso l’Auditorium di Bagnoli Porta del Parco, con ingresso gratuito su prenotazione che potrà essere effettuata, fino ad esaurimento posti, via mail a: prenotazioni@calendaria.it La proiezione, alla presenza del Sindaco Gaetano Manfredi, sarà introdotta dal regista Marco Spagnoli ed accompagnata da un omaggio di Eugenio Bennato che ne firma le musiche. Il documentario, andrà in onda in prima serata su RAI 3 venerdì 17 febbraio alle ore 21,25 e sarà poi disponibile su RAI Play a partire dal 19 febbraio, giorno del settantesimo compleanno di Massimo Troisi. Testimonianze e brani di repertorio, nel documentario del regista partenopeo, si alternano ai ricordi dei tanti artisti che hanno condiviso il percorso di Massimo Troisi, dalla sua infanzia a San Giorgio a Cremano, fino alla nomination agli Oscar per il suo ultimo lavoro, Il Postino. La voce narrante è quella dello scrittore Maurizio De Giovanni.(ren)