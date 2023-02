Scuola: Molinaro (M5s), su dimensionamento scolastico bisogna opporsi fermamente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- "Invece di pensare ad aumentare gli stipendi dei nostri insegnanti, che sono terribilmente più bassi di quelli del resto d'Europa, questo governo prosegue con le sue proposte ideologiche e fallimentari. Occorre lavorare per consegnare a studenti e docenti scuole più moderne e sicure, lottare contro la dispersione scolastica, contrastare le differenze di genere e il precariato. La Campania sarà una delle regioni più colpite dal provvedimento con 147 scuole in meno. Ma ancor più grave è la situazione che si creerà nelle aree interne, già colpite dall'aumento dei plessi spopolati a causa del crollo demografico. Nel tempo oltre a dirigenti e Dsga – ha concluso Molinaro - si assisterà alla riduzione dei docenti con grave nocumento per il diritto all'istruzione e soprattutto per l'educazione dei minori che in maniera sempre più massiccia è delegata dalle famiglie all'agenzia scuola. Il dimensionamento scolastico è un pericolo. Ribattiamo le iniziative di chi vuole penalizzare il sistema pubblico d'istruzione con il solo obiettivo di tagliare e di farlo danneggiando il Sud". (ren)