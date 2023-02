Migranti: Fico, porto Napoli sempre aperto a chi scappa da dolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Napoli "è sempre aperto a chi scappa da dolore, morte e sofferenza. Come gli uomini, le donne e i bambini della Sea Eye 4, tenuti in mare aperto per giorni, e finalmente sbarcati ieri dopo enormi sofferenze e difficoltà. Su quella nave sono morte delle persone, si sono consumati lutti. Ma nonostante questo il governo non ha permesso l’approdo nel porto più vicino. La mia città, grazie al lavoro del sindaco Gaetano Manfredi, dell’assessore Luca Trapanese e di tutta la rete istituzionale e del Terzo settore, si è subito messa all’opera. È stata attivata una raccolta di beni di prima necessità e sono stati garantiti assistenza e supporto ai naufraghi, tra cui ci sono ventidue minori non accompagnati. Ringrazio loro e tutta la comunità per l’impegno e la prova di solidarietà di queste ore". Lo afferma, in una nota, l'ex presidente della Camera, Roberto Fico. (Com)