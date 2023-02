Regionali: Foti (Fd'I), vittoria è nostra contro profeti di sventura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vittoria nel Lazio la do per acquisita. Auspico una forte partecipazione, per renderla più netta ed evidente. Rappresenterà un'ulteriore sconfitta non solo del Pd in quanto tale, ma anche del modello di governo che, negli anni, ha fatto arretrare il Lazio". Lo afferma in una intervista al quotidiano "Il Tempo", il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "In Lombardia, poi, confermeremo con numeri importanti il buon lavoro che ha svolto il presidente Fontana. Sono due regioni che rappresentano un 'asset' politico importante nel Paese. Ai profeti di sventura dico: siete come i pifferi di montagna. Partirono per suonare e furono suonati", aggiunge. Parlando del candidato del centrodestra nel Lazio Francesco Rocca, Toti sottolinea: "E' un'eccellenza italiana conosciuta nel mondo. È stato attaccato adesso perché nel suo passato, da giovane, ha sbagliato e, come evidenzia il presidente Meloni, ha deciso di cambiare dedicandosi al volontariato. Meglio di cosi...Certo non mi aspetto onestà intellettuale da chi vorrebbe legalizzare le droghe leggere". Infine, conclude l'esponente di Fd'I, "stiamo intervenendo sulla sicurezza. C'è il versante immigrazione, per il quale il decreto Ong è un provvedimento fondamentale, così come lo è il piano Mattei. Ma poi c'è anche un aspetto interno, e qui si colloca il decreto Rave, così come il 'piano stazioni'. Sappiamo bene, Roma e Milano ne sono un esempio, quanto purtroppo siano una sacca di degrado. Aumentare la presenza delle forze dell'ordine è stato un passaggio necessario, che già sta dando risultati importanti". (Rin)