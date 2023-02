Milleproroghe: Santanchè, approvato emendamento per Regioni colpite da emergenza neve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento relativo alla riformulazione dei fondi Covid rivolto alle regioni dell’Appennino colpite dall’emergenza neve. Avevamo promesso di intervenire in modo tempestivo e lo abbiamo fatto, mantenendo fede alla parola data". Lo afferma il ministro del Turismo Daniela Santanchè. che aggiunge: "Accanto a questo - prosegue il ministro - mi fa piacere ricordare altri emendamenti che sono stati approvati che riguardano il settore turistico: dalla proroga per i dehors liberi, ai 30 milioni per il credito d’imposta, fino alla proroga in materia di prevenzione incendi per gli alberghi. Siamo consapevoli che tanto ancora c’è da fare per uno dei settori più strategici della nostra economia ma siamo sulla buona strada”, conclude. (Rin)