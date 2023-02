Covid: Schillaci, pronti a togliere altri paletti ma ora no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Seguiamo il Covid con grande rigore scientifico eliminando gran parte delle restrizioni e i risultati ci hanno dato ragione: l’incidenza è crollata e la pressione sugli ospedali è molto bassa. Seguiamo l’evoluzione e se ci sarà da togliere qualche altro paletto” come le restrizioni per le strutture sanitarie “lo toglieremo, ma non ora”. A dirlo è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al termine della seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). (Rin)