Sport: presentata oggi la European Cup di judo 2023 under 18 (2)

- "Questa manifestazione che si terrà a Ponticelli è straordinariamente bella – ha aggiunto l'Assessore alla Legalità Antonio De Iesu - ed il livello internazionale dell'evento serve a costruire il percorso per Napoli Capitale europea dello Sport. L'attività sportiva è anche un fattore di sostegno e di aiuto ai giovani che in questo modo rafforzano una dimensione etica di sacrificio e di rispetto delle regole, soprattutto in alcune zone più complicate della città"."L'11 e il 12 febbraio si disputeranno i Cadet European Cup 2023; ancora una volta grazie all'impegno dell'Amministrazione la città di Napoli è riuscita in pochi mesi ad accaparrarsi una seconda gara internazionale dopo gli europei, sempre cadetti, di scherma – ha sottolineato il Presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito - Siamo tutti proiettati verso Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. E' l'occasione buona per far emergere i talenti napoletani in tutte le discipline. L'appuntamento, quindi, è sabato e domenica prossima per fare tutti il tifo per l'Italia". "Siamo ben felici di poter ritornare al PalaVesuvio – ha concluso Francesca Merenda, coordinatore Sport e Salute della Campania - dove proprio un anno fa abbiamo celebrato una vera festa dello sport, alla presenza del Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, presentando ben 32 progetti (Sport di tutti, Inclusione e Quartieri) volti ad incidere nel tessuto sociale. Ed oggi ci apprestiamo a supportare una rassegna internazionale che si pone in linea di continuità con la valorizzazione dei giovani e delle energie migliori di Napoli". (ren)