Carceri: su ergastolo ostativo Consulta restituisce atti a tribunale sorveglianza Perugia e magistrato Avellino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale ha esaminato oggi, in camera di Consiglio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal tribunale di sorveglianza di Perugia e dal magistrato di sorveglianza di Avellino, sul cosiddetto regime ostativo. Oggetto di scrutinio è l'art. 4-bis, primo comma, della legge di ordinamento penitenziario, nella parte in cui, in caso di condanna per delitti diversi da quelli di contesto mafioso, ma pur sempre "ostativi", non consente al detenuto che non abbia utilmente collaborato con la giustizia di essere ammesso alle misure alternative alla detenzione. Si trattava rispettivamente, nei due casi, della richiesta di accedere all'affidamento in prova al servizio sociale e alla semilibertà. In attesa del deposito dell'ordinanza, l'Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha deciso di restituire gli atti ai giudici a quibus, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199, che contiene, fra l'altro, misure urgenti nella materia in esame. (segue) (Com)