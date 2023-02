Imprese: Iveco consegna 13 S-way ad A.Ba.Co per il trasporto nazionale e internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iveco ha consegnato 13 S-way ad A.Ba.Co per trasporti e spedizioni nazionali e internazionali. "A.Ba.Co è un partner storico ed importante per la nostra azienda - ha affermato Michele Valiante Ad di Socom Nuova consessionaria Iveco, che ha curato la fornitura -. Siamo orgogliosi di aver contribuito ancora una volta all'ampliamento del loro parco veicoli alimentati a Lng per un trasporto sostenibile", ha concluso. (Rpi)