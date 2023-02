Scuola: Vannini (Uil Campania), su precariato bisogna invertire la rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come nel resto del Paese, anche la Campania in questo anno scolastico vede un esercito di precari: oltre 14.000 lavoratori della scuola costretti a vivere nella continua incertezza che contribuiscono a ridefinire il record di 250mila tra docenti e Ata, con contratti a tempo determinato che fra qualche mese saranno licenziati. Mesi senza garanzie e con la sola speranza di un nuovo contratto a settembre". Lo ha sottolineato Roberta Vannini segretario regionale campano della Uil Scuola per la quale "come ha giustamente rivendicato il nostro Segretario Generale Giuseppe D'Aprile si tratta di 'un meccanismo non più accettabile' e anche difficile da governare come dimostrato dai tanti errori prodotti dall'algoritmo". "Eppure la soluzione ci sarebbe. La Uil scuola Rua ha portato le sue proposte al tavolo del ministro e in tutte le sedi di confronto – ha proseguito Vannini -. Si tratta di soluzioni concrete che da un lato vanno incontro alla esigenza di coprire tutti i posti oggi disponibili e dall'altra danno una risposta definitiva agli alunni e al personale con esperienza, in alcuni casi anche decennale, che non ha la possibilità di una assunzione in ruolo. Per sanare questa situazione di precarietà servirebbe una fase straordinaria con lo scorrimento delle graduatorie delle supplenze già esistenti che in Campania sono strapiene". "Successivamente - ha aggiunto - si potrebbe procedere con lo scorrimento delle fasce in cui sono presenti i docenti con almeno tre anni di servizio che, durante l'anno di formazione e prova, potrebbero svolgere anche un percorso per acquisire l'abilitazione". (segue) (ren)