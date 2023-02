Scuola: Vannini (Uil Campania), su precariato bisogna invertire la rotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il personale Ata, "la situazione in Campania è ancora più complessa perché – ha ricordato la segretaria della Uil Scuola Campania - a fronte di tantissimi posti disponibili, non si procede mai alle necessarie assunzioni in ruolo. Per Roberta Vannini, "il prossimo anno, anche a seguito del dimensionamento, temo che ne vedremo delle belle. Gli strumenti fin qui adottati per l'immissione in ruolo si sono dimostrati insufficienti e fallimentari. È necessaria quindi una fase transitoria che ampli le possibilità di assunzione. Dare lavoro stabile e garantire la continuità didattica agli studenti si può". "Lo studio della nostra segreteria nazionale, con numeri alla mano, ha dimostrato che investendo 180 milioni di euro (715 euro a precario) si potrebbero immettere in ruolo tutti i precari della scuola". "L'immissione in ruolo dei precari campani - ha precisato - comporterebbe una spesa di meno di 10 milioni. Cifra che produrrebbe un beneficio non solo in termini di continuità didattica ma vantaggi ben più ampi, diventando volano di crescita per l'intera economia della nostra regione e di tutto il sistema Paese". "Potremmo avere una scuola campana con il personale in servizio già dal primo di settembre - ha rimarcato Vannini - e un'economia che trova un nuovo slancio derivante dalle migliaia di precari che potrebbero iniziare a vedere la possibilità di un futuro certo: tantissimi, infatti, sono i nostri corregionali che lasciano la Campania per raggiungere le città del nord con tutto ciò che comporta in termini economici, emotivi e sociali". "Bisogna cambiare priorità e investire sulle persone prima che sulle 'cose'", ha concluso la segretaria regionale della Uil Scuola Rua Campania. (ren)