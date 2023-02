Caserta: Roggiani (Pd), Congresso occasione di rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho incontrato i rappresentanti dei quattro candidati alle primarie del Partito democratico e abbiamo concordato, a fronte della mancata approvazione dell'anagrafe degli iscritti e delle evidenti problematiche emerse rispetto al tesseramento di Caserta, di creare un gruppo di lavoro che determini a chi può essere data la possibilità di votare in osservanza dello statuto e del regolamento del Partito Democratico". Lo ha dichiarato Silvia Roggiani, presidente della Commissione nazionale per il congresso del Pd. Roggiani ha concluso sottolineando che "il congresso è una grande occasione di rilancio per il Partito Democratico e la commissione congressuale è stata ed è a impegnata, in modo unitario, a garantire il rispetto delle regole per il corretto svolgimento del congresso".(ren)