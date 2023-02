Turismo: Santanchè, impegno del ministero per favore innovazione e imprenditoria femminile nel Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dell’Innovation Network del ministero del Turismo, Broxlab annuncia la nascita di un Italy Travel Tech Accelerator, acceleratore specializzato per startup innovative interessate a sviluppare il loro business nel settore del turismo. Il Programma di Accelerazione, proposto da Broxlab, avrà una durata di cinque mesi, e prevede diversi servizi per le startup innovative, in termini di affiancamento nella validazione della soluzione proposta, sostegno al lancio del prodotto/servizio sul mercato, definizione del percorso di sviluppo, anche attraverso l’individuazione di partner industriali e finanziari. Broxlab Srl prevede di investire direttamente capitale di rischio nelle startup selezionate, a cui si potrà aggiungere il contributo a fondo perduto erogato da parte del Ministero del Turismo, per favorire le attività di validazione delle soluzioni e dei servizi digitali proposti dalle startup. Il Programma di Accelerazione avrà sede a Potenza, presso gli spazi di Broxlab Startup Studio. “Il supporto a questo secondo Programma di Accelerazione, nell’ambito dell’Innovation Network del ministero, conferma la particolare attenzione allo sviluppo delle startup innovative” dichiara il ministro Daniela Santanchè. “In particolare, la localizzazione nel Mezzogiorno per lo svolgimento del Programma, vuole promuovere lo sviluppo di innovazione ed imprenditoria giovanile direttamente nei territori del Sud Italia. L’ambizione è partire dalla dimensione locale per creare nuove aziende ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, che possano poi competere nei mercati internazionali", aggiunge Santanchè. (Rin)