Animali: controlli dei Nas nel Napoletano, sequestrati 19 cani

- Il Nas di Napoli ha sequestrato 19 cani a carico di un allevamento della provincia. L'accertamento è nato da una vasta operazione di controllo nazionale su disposizione dei Carabinieri Tutela della salute di Roma. Dalle verifiche sarebbe emerso che i cani (barboncini, spitz, pomerania, lagotto emiliano) vivevano insieme ad altri animali, tra cui ovini, in presenza di rifiuti escrementi in box non compatibili per le loro esigenze. Il valore dei cani sequestrati ammonta a 10 mila euro. (ren)