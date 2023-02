Imprese: Open Fiber, al via a Tavagnacco cantieri "Piano Italia 1 Giga"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati a Tavagnacco i cantieri di Open Fiber nell'ambito del "Piano Italia 1 Giga": il progetto di digitalizzazione finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso il bando indetto da Infratel. Ai fondi pubblici, che ammontano al 70 per cento del progetto - si legge in una nota - si aggiunge un ulteriore 30 per cento finanziato da Open Fiber. L'intervento riguarda zone non coperte da almeno una rete in grado di fornire velocità di connessione in download pari o superiori a 300 Mbit/s, che in gran parte coincidono con le cosiddette aree grigie. Il 26 gennaio, durante un incontro pubblico organizzato dall'amministrazione, Luca Fioretti (Field manager di Open Fiber per Tavagnacco), alla presenza del sindaco Moreno Lirutti, dell'assessore all'Innovazione Giulia Del Fabbro e del consigliere Alessandro Barbiero, ha presentato il progetto ai residenti: nel comune verranno connessi oltre 1.990 civici attraverso un'infrastruttura FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa) che si svilupperà per oltre 35 chilometri, con circa il 60 per cento di essa realizzata mediante il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti. Open Fiber - continua la nota - si è aggiudicata complessivamente otto lotti in gara, per un totale di 3.881 comuni in nove Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Il piano prevede la realizzazione di reti ad alta velocità con una copertura di circa 3,9 milioni di civici. "La connettività oggi è un bene essenziale nella vita di tutti noi ed è per questo che l'amministrazione comunale - commenta Giulia Del Fabbro, assessore all'Innovazione di Tavagnacco - continua a collaborare e a rimanere a stretto contatto con Open Fiber e con altri operatori, ove necessario, al fine di stimolare l'inclusione da parte degli stessi affinché non lascino indietro nessuno. È stato un piacere vedere la sala gremita di persone interessate ai progetti attualmente in atto durante l'incontro pubblico di giovedì scorso: il confronto con la cittadinanza è per noi indispensabile per capire come stanno proseguendo i lavori e come poter mettere a frutto al meglio i servizi offerti dalla rete. Il nostro grazie quindi a Open Fiber e a tutti gli intervenuti, nell'attesa di programmare i prossimi incontri che coinvolgeranno le restanti frazioni del Comune interessate dalla posa della fibra nei mesi a venire". (segue) (Com)