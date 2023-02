Terra dei fuochi: sequestrati 420 metri quadri di aree, ammende per oltre 200 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito Italiano congiuntamente con le Forze dell’Ordine e le polizie municipali, per contrastare il fenomeno della Terra dei fuochi, hanno condotto attività di controllo in decine di attività commerciali tra le province di Napoli e Caserta. Con ordinanza della Questura di Caserta, il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano, a guida Primo Reggimento Bersaglieri, insieme alle Forze di Polizia territoriali, ha operato nei comuni di Santa Maria a Vico, Arienzo e San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Sono state sequestrate, presso una officina abusiva, 20 metri cubi di rifiuti e complessivi 120 metri quadri di aree di stoccaggio di rifiuti, da cui è scaturito il sequestro dell’attività commerciale. A seguito di varie identificazioni, 2 persone sono state deferite in stato di libertà. Al termine dell’operazione sono state comminate ammende per 10 mila Euro. Con ordinanza della Questura di Napoli, nei comuni di Afragola, Casoria e Casavatore, in provincia di Napoli, sono state controllate 7 attività commerciali, deferite in stato di libertà 4 persone e sanzionate 2, controllati 18 veicoli di cui 3 sequestrati. Nell’area controllata, è stato disposto il sequestro di un’attività commerciale di 300 metri quadri adibita a deposito ed elevate sanzioni fino a 222 mila Euro. (Ren)