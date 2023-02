Edilizia: Castellone (M5s), nostro "superbonus Regione" per vero piano industriale casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da una parte abbiamo il governo di centrodestra, che rinnegando tutta la sua narrazione elettorale sull'edilizia abbandona 25 mila imprese, secondo dati dell'Ance, con 130 mila posti di lavoro che rischiano di sfumare; dall'altra il M5s, che intende restare al fianco delle filiere produttive promuovendo anche dalle Regioni un vasto piano industriale per la casa che abbiamo ribattezzato 'superbonus Regione'. Oggi lo abbiamo fatto in Campania, quinta Regione italiana per valore degli investimenti da superbonus, pari a 4,6 miliardi di euro, per un totale di 20.700 cantieri. E lo abbiamo fatto depositando una proposta di legge in Consiglio regionale che adotta uno schema che il Movimento cinque stelle sta replicando anche in altre Regioni come Lombardia, Sardegna, Lazio, Umbria". Lo comunica la senatrice del M5s, Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato, a conclusione dell'evento che ha illustrato la proposta di legge. "La nostra ambizione è attivare tutti gli strumenti che le Regioni hanno a disposizione per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio e per supportare il superbonus nazionale, alimentando quel piano industriale casa che nei prossimi anni dovrà efficientare il patrimonio edilizio e far risparmiare in bolletta gli italiani - continua la parlamentare -. In tale di direzione la nostra proposta spinge le Regioni a usare le loro società finanziarie, o altre società controllate, per acquistare crediti fiscali e contribuire al loro sblocco; a prevedere forme di compensazione tra i crediti d'imposta e i debiti tributari di competenza regionale attraverso gli F24 dei clienti gestiti dalle banche; a istituire una piattaforma informatica regionale di monitoraggio dei crediti fiscali, anche al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di crediti; a istituire un 'Fondo di garanzia per la circolazione dei crediti fiscali', per erogare credito bancario garantito alle società edilizie che hanno crediti d'imposta che non riescono a monetizzare. Siamo al fianco di cittadini a categorie produttive con soluzioni innovative, nella speranza che il governo decida di uscire da questo gravissimo immobilismo che rischia di allontanare il Paese dalla crescita economica e dalle sfide della transizione ecologica". (Rin)