Autonomia: de Magistris, progetto eversivo dell’ordine costituzionale

- "Il consiglio dei ministri approva, all'unanimità e tra gli applausi, il disegno di legge sull'autonomia differenziata. Un progetto eversivo dell'ordine costituzionale presentato dal ministro contro il sud Calderoli. Il Governo in questo modo attenta all'unità nazionale", ha affermato Luigi de Magistris. "La Premier da ora non è più la leader di fratelli d'Italia ma dei traditori d'Italia. Il Sud resisterà e respingerà al mittente questo disegno dei poteri forti contro il popolo meridionale. Metteremo in campo una resistenza e una lotta che ci condurrà alla vittoria contro chi vuole distruggere il nostro mezzogiorno. Non passerete!", ha concluso l'ex sindaco di Napoli. (ren)