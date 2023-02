Università: contrasto a mafie e transizione al centro della prima giornata del Festival del Management alla Bocconi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Di buona cultura manageriale c'è bisogno in Italia ovunque – ha affermato a margine dell’evento il sindaco di Milano Giuseppe Sala -, nelle imprese, nell'amministrazione pubblica e nel sociale. Ora, un po' con la difficoltà dei tempi e dei bilanci che dobbiamo gestire, e un po' con le sfide che ci pone la cittadinanza, ecco per un Comune la capacità manageriale è assolutamente importante. Che ci piaccia o meno i tempi sono complessi, più complessi del passato, e quello che vediamo è che i cittadini sono molto esigenti. Per rispondere a tutte queste richieste dobbiamo essere capaci noi (sindaci, amministratori) ma soprattutto dobbiamo avere una squadra capace, ben retribuita, con grande esperienza. “La cultura manageriale – ha commentato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla - reca con sé un principio fondamentale che è quello delle collaborazioni e delle sinergie. Le sfide del presente sono altamente complesse, ai problemi complessi si risponde con soluzioni articolate che devono sapere gestire processi e devono farlo in collaborazione e secondo princìpi vincolanti di sussidiarietà verticale e orizzontale. Quindi la collaborazione vale non solo tra le istituzioni ma anche con il terzo settore e il volontariato”. (segue) (Rem)