Università: contrasto a mafie e transizione al centro della prima giornata del Festival del Management alla Bocconi (3)

- “Milano e Napoli hanno un rapporto solido, di amicizia e collaborazione – ha aggiunto il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi -. Questa è stata una occasione in cui due le realtà anche universitarie si sono trovate per mettere a disposizione competenze, anche quella del management pubblico che oggi credo sia una delle grandi sfide del Paese. Noi oggi abbiamo la necessità di gestire situazioni complesse, grandi numeri, parliamo di città che hanno milioni di abitanti nelle quali bisogna gestire la quotidianità ma anche grandi piani di sviluppo legati al Pnrr e alle sfide del momento. Per fare questo ci vuole competenza, organizzazione, scambio di buone pratiche ma anche innovazione, perché quando si parla di management pubblico si ha a che fare con le persone , quindi l'aspetto delle valutazioni sociali diventa determinante nelle scelte di efficienza da mettere in campo”. Management e mafia “c’entrano moltissimo perché se noi dirigenti della PA non siamo capaci di essere ottimi manager non abbiamo la possibilità di organizzare i nostri uffici in maniera tale da essere efficaci ed efficienti ma allo stesso tempo non disperdere energie e soldi dello Stato e della comunità europea”, ha affermato Maurizio Vallone, Direttore della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) “Le vecchie – ha aggiunto - mafie si sono evolute, non sono più le vecchie mafie che mettevano gli esplosivi sotto le macchine dei magistrati e delle loro scorte, non sono più quelli che andavano in giro con la coppola e la lupara, oggi sono broker internazionali e mediatori di livello mondiale nel traffico di stupefacenti, hanno grande competenza nelle criptovalute o nelle piattaforme criptate con cui comunicano con i servitori sudamericani e con i loro tramiti. Se noi non abbiamo queste competenze e queste conoscenze non siamo in grado di contrastarli con efficacia”.(Rem)