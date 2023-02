Autonomia: De Luca, un'ipotesi di legge che spacca l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''In questi tre mesi il presidente del Consiglio ha parlato di Nazione diecimila volte e in alcuni casi anche in maniera inappropriata. Una valanga di retorica e poi ci ritroviamo con l'avvio della distruzione della Nazione nella sua unità, perchè hanno approvato un'ipotesi di legge sull'autonomia differenziata che spacca l'Italia sui grandi servizi di civiltà: sanità pubblica e scuola pubblica statale''. Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta facebook del venerdì. (Ren)