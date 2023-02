Autonomia:De Luca, così sud condannato al degrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ''L'unità del paese è a rischio, il Sud è condannato al degrado e i nostri figli saranno costretti a emigrare". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social del venerdì, commentando l'ipotesi di autonomia differenziata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. "I nostri interlocutori - ha proseguito - non si rendono conto che, se non si recupera il divario Nord-Sud, l'Italia finirà per non contare nulla sulla scena del mondo". "Il primo divario - ha precisato - è quello della spesa pubblica allargata. Al Nord per ogni cittadino arrivano 17mila euro l'anno, al Sud 13mila euro l'anno, in Campania 12mila euro l'anno pro capite". (Ren)