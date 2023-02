Imprese: Open Fiber, al via a Tavagnacco cantieri "Piano Italia 1 Giga" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al buon rapporto con l'amministrazione comunale oggi a Tavagnacco possiamo avviare il cantiere per realizzare l'infrastruttura a banda ultralarga del 'Piano Italia a 1 Giga' - sottolinea Luca Fioretti, Field Manager di Open Fiber per Tavagnacco -. Progetto che si aggiunge a quanto già realizzato nelle cosiddette 'aree bianche' del comune dove, in qualità di concessionari del bando pubblico di Infratel, abbiamo collegato circa 450 unità immobiliari. Telemedicina, smart working, streaming HD, controllo elettronico degli accessi, e ancora, monitoraggio ambientale, gestione dell'illuminazione pubblica sono solo alcuni dei servizi digitali di ultima generazione di cui si potranno avvalere cittadini, imprese ed amministrazione comunale con una connessione che potrà arrivare ad una velocità di 10 Gigabit per secondo". Con oltre 15,5 milioni di unità immobiliari già connesse in Italia alla sua nuova rete a banda ultralarga - prosegue la nota - Open Fiber è il principale operatore italiano FTTH e tra i leader in Europa. L'azienda punta a coprire circa 25 milioni di unità immobiliari, pari al 94 per cento dei comuni italiani. Il piano complessivo di Open Fiber, tra investimento privato e pubblico, vale oltre 15 miliardi di euro. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 238 città e oltre 4.700 piccoli Comuni. (Com)