- Proiezione del film Via Argine 310 per la regia di Gianfranco Pannone. Introdurrà la serata Roberto D'Avascio presidente di Arci Movie. Presentano il film il regista Gianfranco Pannone, il musicista Daniele Sepe, lo scrittore Maurizio de Giovanni e gli operai del presidio Whirlpool Napoli non molla. Napoli, Cinema Academy Astra, via Mezzocannone 109 (ore 20.30). (ren)