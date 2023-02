Autonomia: Conte, prevale secessionismo leghista, occorre mobilitazione Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una proposta che spaccherà l'Italia, aumenterà il divario tra Nord e Sud, penalizzerà le regioni del Mezzogiorno e realizzerà, nei fatti, un vero attentato allo spirito unitario e solidale della Costituzione. È grave e ingiustificabile che a dare il via libera a un disegno di questo tipo siano state, tra gli applausi, anche forze di centrodestra come Fratelli d'Italia, che ha sempre parlato di unità nazionale e che al Sud ha raccolto consensi e fiducia, e Forza Italia, abbandonando la sua stessa ragione sociale. È prevalso il secessionismo leghista, il progetto di una Italia a trazione nordista. È ancora più grave, ma purtroppo non stupisce, che le forze del centrosinistra, e in particolare il Pd, oppongano a un atto di rottura così profondo per il Paese e gli italiani silenzi conniventi o, al più, prese di posizione di circostanza, dietro le quali si nasconde una chiara disponibilità a trattare, al ribasso, dei loro presidenti di regione. Tocca a noi, dal Sud, sollevare un'onda di mobilitazione civica per fermare questa deriva e scrivere una nuova storia di meridionalismo delle idee e dei progetti. Lo faremo, rilanciando l'impegno dell'associazione Cittadino Sudd, lunedì prossimo a Salerno, con un'assemblea dal titolo 'Per l'Italia mediterranea'. Lo ha dichiarato Federico Conte, ex deputato di Liberi e uguali, presidente dell'associazione Cittadino Sudd. (ren)