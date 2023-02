Governo: De Luca, Meloni manovra una macchina cinematografica. Risultati inesistenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia c'è l'unico governo cinematografico del mondo. Abbiamo la presidente del Consiglio che quando si muove non propone iniziative politiche, ma sembra esibirsi in una sfilata sul red carpet, sul tappeto rosso di Hollywood. Un presidente del Consiglio non guida il governo, ma manovra la macchina cinematografica perché i risultati sono inesistenti. Non solo: questo governo si caratterizza per il fatto che dice il contrario di quello che ha detto qualche anno fa". Così il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca durante la consueta diretta Facebook del venerdì. "Il presidente del Consiglio, sui migranti, ha parlato per anni della necessità di fare un blocco navale davanti alla Libia, il blocco navale si è perduto nelle nebbie. Abbiamo avuto mesi di ammuina sulle navi da cui sbarcavano i migranti, ora la situazione è esattamente quella di prima. Abbiamo ascoltato per anni la proposta della Meloni di ridurre le accise sulla benzina, anche di questa misura abbiamo perso le tracce", ha aggiunto De Luca. (Ren)