Export: accordo tra Coldiretti e Università Orientale di Napoli, oggi la firma

- La Coldiretti Salerno e l'Università L'Orientale di Napoli firmeranno oggi, lunedì 6 febbraio 2023, l'accordo di collaborazione per accompagnare lo sviluppo dell'export della quarta gamma nei Paesi Arabi, in Asia e in Africa. Appuntamento alle ore 15 presso la sede dell'Ateneo in via Chiatamone 62 a Napoli. A sottoscrivere il protocollo d'intesa sono il presidente Vito Busillo e il rettore Roberto Tottoli. I dettagli dell'accordo saranno illustrati a Berlino dall'8 al 10 febbraio, nell'ambito di Fruit Logistica, la più grande fiera europea del comparto. (Ren)