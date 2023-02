Superbonus: Santillo (M5s), meno del 3 per cento le truffe derivanti da tutti i bonus edilizi - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Non si tratta di truffa perchè è dimostrato dagli accertamenti fatti da agenzia delle entrate e guardia di finanza che siamo nell'ordine di meno del 3 per cento rispetto a tutte le truffe derivanti da tutti i bonus edilizi, è il bonus facciate che ha generato delle truffe e questo ormai è acclarato". Così il vice presidente del Movimento 5 stelle alla Camera dei Deputati Agostino Santillo, a margine della conferenza stampa del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle in Campania per illustrare la proposta di legge "Superbonus regionale" tesa al superamento del blocco della cessione dei crediti. (ren)