Sanità: Silvestro (FI), bene Schillaci, salvaguardare e potenziare strutture ospedaliere Torre del Greco

- "Condividiamo e apprezziamo le parole del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha assicurato da parte del suo dicastero l'attività necessaria per verificare che la regione Campania assicuri tutti i parametri che consentono un servizio di assistenza ospedaliera efficiente ed appropriato, con riguardo particolare all'area di Torre del Greco". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, nel corso del question time con il ministro della Salute, Orazio Schillaci. "Il Servizio sanitario di assistenza ospedaliera sul territorio di competenza dell'Asl Napoli 3- ha proseguito - è infatti insufficiente a causa di una sbagliata impostazione del Piano regionale di programmazione con conseguente errato conteggio dei posti letto per acuti e dimensionamento dei presidi ospedalieri. A partire dall'ospedale 'Agostino Maresca' che ha alti livelli di specializzazione e che, insieme al presidio ospedaliero di Boscotrecase, ha una disponibilità di circa 100 posti letto solo per acuti con un bacino di utenza di circa 340 mila unità. Per non rendere ancora più critica la precaria situazione generale di assistenza della Asl NA3S, potrebbero essere utilizzate direttamente o indirettamente con apposita convenzione alcune case di cura presenti sul territorio di competenza, in aggiunta ai presidi già classificati. Salvaguardare l'ospedale 'Maresca' di Torre del Greco e l'offerta sanitaria del territorio, con il potenziamento di ambulatori, reparti e servizi ed un pronto soccorso di eccellenza, è fondamentale per garantire la tutela della salute dei cittadini e ridare dignità ai pazienti e al personale sanitario", ha concluso. (Rin)