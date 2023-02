Energia: Cia Campania, al via le domande per aiuti a imprese agricole colpite dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cia Agricoltori Italiani Campania rende noto che la direzione generale per le Politiche Agricole della Regione Campania, ricevuto il via libera della Commissione Ue, ha approvato il bando della Misura 22 del Programma di sviluppo rurale 2014-2022 che stanzia 23,3 milioni di euro di aiuti forfettari destinati alle imprese agricole danneggiate dalla crisi energetica data dall'aumento dei carburanti scaturito dal conflitto tra Russia e Ucraina. Il bando è stato approvato con il Decreto Dirigenziale Regionale n.31 del 30 gennaio 2023. Il termine ultimo per il rilascio della domanda di sostegno sul portale Sian è fissato alle ore 16:00 del 21 febbraio 2023, in considerazione dell'obbligo regolamentare di approvare le domande entro il 31 marzo 2023. Il criterio di assegnazione dell'aiuto - come noto - attribuisce via via più denaro alle aziende agricole che hanno speso di più per l'acquisto di carburante agricolo agevolato, sulla base delle risultanze del registro Utenti Motori Agricoli della Regione Campania. (segue) (ren)